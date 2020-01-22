Число инфицированных новой опасной болезнью в Китае быстро растет из-за мутации вируса

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Число зараженных вирусом пневмонии нового типа в Китае продолжает стремительно увеличиваться на фоне мутаций коронавируса, которые могут происходить и в будущем. Об этом заявил заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь.

"Существует риск прогрессирующего распространения эпидемии из-за возможных мутаций вируса пневмонии, — сообщил он на брифинге. — В последнее время в преддверии праздников по случаю Нового года по лунному календарю заметно увеличились пассажиропотоки по стране, это означает, что нам будет сложнее препятствовать распространению эпидемии".

По словам чиновника, большинство случаев заражения коронавирусом в Китае произошло воздушно-капельным путем. "Необходимо проявлять повышенную бдительность, категорически нельзя пренебрегать этими фактами", — подчеркнул Ли Бинь.

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Согласно последним данным, число людей, умерших в Китае от заболевания пневмонией нового типа, увеличилось до девяти. Количество выявленных инфицированных возросло до 440 человек. Около 2,2 тыс. жителей находились в тесном контакте с заболевшими и помещены на карантин.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

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По словам медиков, для коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые люди. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.

Напомним, что ранее сообщалось, что Украина не готова к приходу нового вируса из Китая.

Всемирная организация здравоохранения очень встревожена. Британские эксперты считают, что китайские врачи замалчивают реальную цифру заболевших, и на самом деле их может быть около 1700.

Видео: Reuters

Все, что нужно знать о новом опасном вирусе и о том, каковы симптомы заболевания, читайте в нашем материале: "Новый вид коронавируса: чего стоит опасаться".

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