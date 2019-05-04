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Число погибших из-за циклона "Фани" в Индии возросло

4 мая, 21:43

Правительство Индии уже приступило к ликвидации последствий шторма

Фото: AFP

Число погибших в Индии из-за мощного циклона "Фани", который обрушился в пятницу на восточный штат Одиша, возросло до 16. Об этом сообщил в субботу телеканал Эн-ди-ти-ви.

Ранее сообщалось о 12 погибших.

Правительство Индии уже приступило к ликвидации последствий шторма, восстановительные работы проводятся в 10 тыс. деревень и 52 городских районах штата.

Напомним, еще до начала циклона правоохранители эвакуировали более миллиона человек. Людей селили в лагерях временного размещения вдали от побережья. Также власти страны приостановили работу железнодорожного и воздушного транспорта. Так, Министерство железных дорог Индии заявило об отмене в ближайшие сутки более 220 поездов, проходящих по территории штата. А управление гражданской авиации Индии объявило о закрытии аэропортов в Бхубанешваре и в Калькутте.

Синоптики прогнозируют мощные ливни и порывы ветра до 200 км/час. Ожидается, что циклон может затронуть некоторые районы соседних штатов Андхра-Прадеш и Западная Бенгалия. По разным оценкам, это будет самый мощный циклон, который ударит по этому прибрежному штату за последние 20 лет.


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Тег Индия, жертвы, непогода, циклон, стихийное бедствие

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Источник:

ТАСС

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