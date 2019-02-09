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Число погибших из-за отравления алкоголем в Индии достигло 70 человек

Сегодня, 17:08

Еще около 20 находятся в больницах в тяжелом состоянии

Фото: Pixabay
Число погибших из-за отравления алкоголем в Индии достигло 70 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/64a/c11/5c464ac11986d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/64a/c11/5c464ac11986d.jpg Другие страны Еще около 20 находятся в больницах в тяжелом состоянии

В Индии число погибших из-за отравления самодельным алкоголем достигло 70 человек. Ранее сообщалось о 39 жертвах. Еще около 20 находятся в больницах в тяжелом состоянии, пишет газета The Times of India.

По информации издания, жители нескольких соседних деревень из округа Харидвар штата Уттаракханд и округа Сахаранпур штата Уттар-Прадеш собрались 7 февраля вечером на поминки в деревне Балапур, где употребляли контрафактный алкоголь. Вскоре после этого многие участники мероприятия почувствовали себя плохо и начали терять сознание.

По меньшей мере 24 человека скончались в Харидваре, еще 46 — в Сахаранпуре.

Полиция ведет расследование обстоятельств инцидента.

Напомним, в сентябре 2018 года в Иране 290 человек отравились спиртными напитками, 24 – погибли. Отравление алкоголем были зафиксированы в провинциях Кохкилуйе-и-Бойер-Ахмад, Хормозган и Хорасан.

Ранее ученые Вашингтонского университета опровергли мнение, что умеренное употребление алкоголя является безопасным для здоровья. Исследователи показали, что в 2016 году три миллиона смертей были связаны с употреблением алкоголя, при этом 12 процентов из этого числа приходится на мужчин в возрасте 15-49 лет. По словам ученых, в работе были выявлены убедительные корреляции между выпиванием и повышением риска преждевременной смерти, рака и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Тег Индия, отравление, алкоголь, больница, поминки

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Источник:

ТАСС

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