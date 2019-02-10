Число погибших из-за отравления "паленым" алкоголем в Индии превысило 100
Полиция начала задерживать подозреваемых в производстве и торговле некачественным спиртным
Число погибших в результате отравления поддельным спиртным в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии достигло 104. Ранее мы сообщали о 92 жертвах. Об этом в воскресенье, 10 февраля, сообщает сайт газеты The Economic Times.
По его данным, полиция задержала 215 человек по подозрению в производстве и торговле некачественным спиртным.
Кроме того, власти штатов Уттар-Прадеш и Уттаракханд начали масштабную операцию по поиску незаконно произведенного алкоголя. Полиция уже конфисковала более десяти тысяч литров "паленого" спиртного.
Напомним, жители нескольких соседних деревень из округа Харидвар штата Уттаракханд и округа Сахаранпур штата Уттар-Прадеш собрались 7 февраля вечером на поминки в деревне Балапур, где употребляли контрафактный алкоголь. Вскоре после этого многие участники мероприятия почувствовали себя плохо и начали терять сознание. Как выяснилось, в спиртном был обнаружен метанол, которым и отравились люди.
Также мы писали, что в сентябре 2018 года в Иране 290 человек отравились спиртными напитками, 24 – погибли. Отравление алкоголем были зафиксированы в провинциях Кохкилуйе-и-Бойер-Ахмад, Хормозган и Хорасан.
Ранее ученые Вашингтонского университета опровергли мнение, что умеренное употребление алкоголя является безопасным для здоровья. Исследователи показали, что в 2016 году три миллиона смертей были связаны с употреблением алкоголя, при этом 12 процентов из этого числа приходится на мужчин в возрасте 15-49 лет. По словам ученых, в работе были выявлены убедительные корреляции между выпиванием и повышением риска преждевременной смерти, рака и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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