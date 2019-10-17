Число погибших из-за удара тайфуна в Японии возросло до 77 человек

Наибольшее число погибших и пострадавших приходится на префектуры Фукусима и Мияги на северо-востоке главного острова страны Хонсю

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Число погибших в результате удара по Японии мощного тайфуна "Хагибис"возросло до 77 человек. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.

По его данным, еще по крайней мере 10 человек числятся пропавшими без вести, более 340 получили различные травмы. Наибольшее число погибших и пострадавших приходится на префектуры Фукусима и Мияги на северо-востоке главного острова страны Хонсю, а также на префектуру Канагава, которая примыкает к Токио с юго-запада.

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Напомним, тайфун "Хагибис" обрушился на самые густонаселенные районы Японии. Метеослужбы накануне предупредили о вероятности тяжелых последствий урагана, а также ввели высшую степень опасности для агломерации Токио. Власти обратились с призывом к 7,3 млн человек покинуть свои дома. На днях этот же супертайфун двигался и на Южную Корею. Временами скорость ветра достигала 133 км/ч.

В пострадавших районах не работают более 230 школ, закрыты десятки супермаркетов, вышли из строя свыше 120 банкоматов. Разливы рек и водоемов, разрушения набережных зафиксированы почти в 80 местах. Из-за подтоплений по-прежнему не налажено движение на ряде железнодорожных линий, включая скоростные. Перекрыты некоторые участки скоростных автомобильных дорог.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии и прошел по тихоокеанскому побережью главного острова страны Хонсю.

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