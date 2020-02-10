Число погибших от коронавируса снова возросло

Число инфицированных на материковом Китае возросло на 3062, превысив 40 тысяч человек

Фото: REUTERS/Aly Song

За последние сутки количество погибших от нового типа коронавируса 2019-nCoV увеличилось на 97 и составило в общей сложности 908 человек, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.

Число инфицированных на материковом Китае возросло на 3062, превысив 40 тысяч человек, из которых более 6 тысяч находятся в тяжелом состоянии

Еще 64 случая заражения подтверждены в Гонконге, Макао и на Тайване.

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Отмечается, что более 3 000 человек сумели вылечиться.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах.

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Отметим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию с многочисленными очагами, а не как пандемию.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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