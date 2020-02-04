Число погибших от коронавируса в Китае продолжает расти

Фото: REUTERS/Bryan R Smith

Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, во вторник составило в Китае более 20,4 тыс. Как говорится в сообщении Государственного комитета по здравоохранению, число летальных исходов возросло до 425.

В отношении еще более чем 23,2 тыс. жителей страны у медиков имеются подозрения на заражение новым коронавирусом. К настоящему времени из больниц выписаны в общей сложности 632 человека.

Количество заболевших в Китае по сравнению с минувшими сутками выросло на 3,2 тыс. человек, а число погибших на 64. Состояние почти 2,8 тыс. пациентов оценивается как тяжелое. Еще 171,3 тыс. жителей находятся в карантине.

Реклама

По последним данным, более половины числа инфицированных (13,5 тыс. случаев, в том числе 414 смертей) приходится на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань является изначальным очагом распространения эпидемии. Далее по этому показателю следуют провинции Гуандун 725 (зараженных), Чжэцзян (724), Хэнань (566), Хунань (521) и Аньхой (408). В Пекине подтверждено 212 случаев заражения пневмонией, в Шанхае этот диагноз поставлен 203 жителям.

В тренде Макрон в Варшаве рассказал о своем отношении к России и дал обещание полякам

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане в провинции Хубэй вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, находятся тысячи иностранцев, власти зарубежных стран занимаются эвакуацией своих граждан.

Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама