Число погибших от нового коронавируса снова возросло: масштабы шокируют

От COVID-19 в мире излечились более 60 тысяч человек

Число погибших от нового коронавируса возросло до 3813 человек. Заразились COVID-19 в мире 108 568 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Больше всего жертв – на материковой части Китая. Там зафиксировано 3119 летальных случаев. На втором месте в печальном рейтинге находится Италия – там умерли 336 человек. 194 жизней инфекция унесла в Иране.

Отметим, что в Китае подтвердили 80735 случаев заболевания, а за его пределами это число достигло 27833. Только за минувшие сутки инфекцию подхватили более 3,5 тысяч человек.

Напомним, в Министерстве иностранных дел украинцев призвали временно воздержаться от поездок в наиболее пораженные новым коронавирусом страны.

Отметим, что единственный случай COVID-19 в Украине обнаружили в Черновцах. Мужчина заболел в Италии, по которой с 21 по 26 февраля путешествовал с женой. Состояние больного медики сейчас оценивают как стабильное, но симптомы до сих пор сохраняются: температура у мужчины то поднимается, то падает.

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