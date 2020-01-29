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Число погибших от смертельного коронавируса в Китае продолжает стремительно расти

29 января, 02:49

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 5496 человек

/ Фото: Getty Images

В Китае число жертв пневмонии, вызываемой новым коронавирусом 2019 nCoV, достигло 131 человека.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные органов здравоохранения Китая.

Как уточняется, все случаи смерти от новой коронавирусной инфекции зарегистрированы в материковом Китае: 125 в провинции Хубэй, где началась вспышка, и шесть — в других провинциях.

Согласно сообщениям местных властей, большинство умерших пациентов старше 60 лет и имели ранее существовавшие заболевания.

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"Число подтвержденных случаев заражения быстро распространяющейся коронавирусной инфекцией в материковом Китае достигло 5496", — говорится в сообщении.

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

По данным медиков, 840 новых случаев инфицирования были подтверждены в провинции Хубэй. Всего в этой провинции госпитализировано около 3300 человек, и более 20 тысяч — находятся под наблюдением на предмет заражения.

По данным китайских медицинских экспертов, коронавирус может передаваться между людьми через тесный контакт.

Напомним, китайский коронавирус 2019-nCoV некоторые уже называют новой пандемией, впервіе был обнаружен в начале декабря в китайском городе Ухань, но стремительно и необратимо распространяется по всему миру: согласно последним данным, по состоянию на 28 января случаи заболевания коронавирусом выявлены уже в 19 странах мира.

В Украине случаи заражения не подтвердились.

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