Число погибших от смертельного коронавируса в Китае продолжает стремительно расти

/ Фото: Getty Images

В Китае число жертв пневмонии, вызываемой новым коронавирусом 2019 nCoV, достигло 131 человека.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные органов здравоохранения Китая.

Как уточняется, все случаи смерти от новой коронавирусной инфекции зарегистрированы в материковом Китае: 125 в провинции Хубэй, где началась вспышка, и шесть — в других провинциях.

Согласно сообщениям местных властей, большинство умерших пациентов старше 60 лет и имели ранее существовавшие заболевания.

Реклама

Читайте также: От коронавируса не спасут: Супрун перечислила бесполезные средства и лекарства

"Число подтвержденных случаев заражения быстро распространяющейся коронавирусной инфекцией в материковом Китае достигло 5496", — говорится в сообщении.

По данным медиков, 840 новых случаев инфицирования были подтверждены в провинции Хубэй. Всего в этой провинции госпитализировано около 3300 человек, и более 20 тысяч — находятся под наблюдением на предмет заражения.

По данным китайских медицинских экспертов, коронавирус может передаваться между людьми через тесный контакт.

Напомним, китайский коронавирус 2019-nCoV некоторые уже называют новой пандемией, впервіе был обнаружен в начале декабря в китайском городе Ухань, но стремительно и необратимо распространяется по всему миру: согласно последним данным, по состоянию на 28 января случаи заболевания коронавирусом выявлены уже в 19 странах мира.

В Украине случаи заражения не подтвердились.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама