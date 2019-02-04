Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии увеличилось до 134
Поиски длятся уже больше недели
Количество погибших в результате прорыва плотины резервуара с отходами добычи полезных ископаемых на железорудной шахте в юго-восточной части Бразилии увеличилось до 134 человек. Об этом пишет Globo.
Сообщается, что утром из-за дождя поисковая операция была приостановлена, однако уже во второй половине дня ее возобновили.
В настоящее время пропавшими без вести считаются 199 человек, 120 тел удалось идентифицировать.
Ранее сообщалось, что количество погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии на прошлой неделе, возросло до 121 человека.
Напомним, дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Бразильская горнодобывающая компания Vale ("Вале"), которой принадлежала дамба, объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.
Позже бразильская горнодобывающая компания Vale предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы в том же районе, после чего спасательные работы на месте ЧП были приостановлены, а власти начали эвакуацию 24 тысяч местных жителей. Вскоре, однако, спасательная операция была возобновлена.
По предварительным данным, большое число погибших в результате ЧП отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил в минувший четверг президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии увеличилось до 134". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жертв прорыва дамбы в Бразилии становится все больше
Число погибших на данный момент составляет 115 человек, личности 71 из них установлены
Трагедия в Бразилии: число жертв продолжает расти
Число погибших на данный момент составляет 110 человек, личности 71 из них установлены