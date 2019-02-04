Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии увеличилось до 134

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Фото: AFP

Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии увеличилось до 134 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/893/9d5/5c58939d5f8f9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/893/9d5/5c58939d5f8f9.jpg 2019-02-04T21:26:00+02:00 Другие страны Поиски длятся уже больше недели

Количество погибших в результате прорыва плотины резервуара с отходами добычи полезных ископаемых на железорудной шахте в юго-восточной части Бразилии увеличилось до 134 человек. Об этом пишет Globo.

Сообщается, что утром из-за дождя поисковая операция была приостановлена, однако уже во второй половине дня ее возобновили.

В настоящее время пропавшими без вести считаются 199 человек, 120 тел удалось идентифицировать.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии на прошлой неделе, возросло до 121 человека.

Напомним, дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Бразильская горнодобывающая компания Vale ("Вале"), которой принадлежала дамба, объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

Позже бразильская горнодобывающая компания Vale предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы в том же районе, после чего спасательные работы на месте ЧП были приостановлены, а власти начали эвакуацию 24 тысяч местных жителей. Вскоре, однако, спасательная операция была возобновлена.

По предварительным данным, большое число погибших в результате ЧП отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил в минувший четверг президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя.

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