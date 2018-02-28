Число погибших при столкновении поездов в Египте возросло

Сегодня, 18:20

При аварии погибли 15 человек, 40 получили ранения


Фото: twitter.com/alwafdportal

Фото: twitter.com/alwafdportal

Фото: twitter.com/alwafdportal

Фото: twitter.com/alwafdportal

Министерство здравоохранения сообщило, что по меньшей мере 15 человек погибли в результате столкновений поездов в северном Египте.

Об этом сообщает Аljazeera.

Еще 40 человек пострадали в результате столкновения между грузовым поездом и пассажирским поездом в провинции Бехеира.

Кадры, транслировавшиеся по государственному телевидению, показали, что по крайней мере два вагона были снесены при аварии. Гражданские лица и медики занимались вывозом пострадавших пассажиров и переносом их в машины скорой помощи.

Представитель министерства здравоохранения Алаа Отман сообщил государственному телевидению, что "все раненые и мертвые были удалены с места происшествия".

Напомним, недавно поезд с пассажирами сошел с рельсов в метрополитене Вашингтона. Пассажиры выложили фотографии инцидента в социальные сети, на которых видно застрявший поезд, спасателей, а также людей, идущих вдоль туннеля.

Ранее в пригороде столицы Швеции Стокгольма возле входа на станцию метро Varby Gard 7 января произошел взрыв. Как сообщает местная полиция, в результате инцидента два человека пострадали. 
авария, ДТП, Египет, поезд, столкновение

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