Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

Число погибших турецких военных после обстрела в Сирии возросло до 33

28 февраля, 03:22

Елена Кузьмич

Жизни остальным раненным солдатам ничего не угрожает

Число погибших турецких военныхв сирийской провинции Идлиб возросло до 33 человек. Об этом заявил губернатор провинции Хатай Рахми Доган.

"Число погибших военных возросло до 33. Жизни остальным раненным солдатам ничего не угрожает", — сообщает телеканал ТРТ.

Ранее сообщалось о 29 погибших и 36 раненых турецких военных.

Реклама

Добавим, что в Анкаре считают, что нападение на Турцию в Сирии, является атакой на НАТО. "Мы ожидаем, что будут предприняты определенные шаги для создания бесполетной зоны в Идлибе", – заявили в Анкаре.

Заметим, что после инцидента в Сирии в Турции начались перебои в работе соцсетей. Напомним, что практика блокировки социальных сетей уже применялась Анкарой.

В тренде
Контрабанда оружия и убийства мирных жителей: что известно о самых знаменитых ЧВК мира

Также турецкие военные наносят удары по позициям сирийских военных в ответ на обстрел солдат ВС Турции в Идлибе.

Напомним, что в начале февраля конфликт Турции и России в сирийском Идлибе заострился.

Также мы писали о том, почему Россия и Турция схлестнулись в Сирии.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сирия Турция война погибшие

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус проник в 48 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус проник в 48 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Украинка не может вывезти собаку из Китая
Украинка не может вывезти собаку из КитаяДругие страны
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond Princess
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond PrincessУкраина
Эвакуация украинцев из Китая: как будет проходить карантин
Эвакуация украинцев из Китая: как будет проходить карантинДругие страны
Китай неожиданно купил миллион тонн украинской кукурузы
Китай неожиданно купил миллион тонн украинской кукурузыЭкономика
Представитель Зеленского вживую увидел военную базу РФ в Грузии: опубликованы фото
Представитель Зеленского вживую увидел военную базу РФ в Грузии: опубликованы фотоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...