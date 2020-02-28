Число погибших турецких военных после обстрела в Сирии возросло до 33

Жизни остальным раненным солдатам ничего не угрожает

Число погибших турецких военныхв сирийской провинции Идлиб возросло до 33 человек. Об этом заявил губернатор провинции Хатай Рахми Доган.

"Число погибших военных возросло до 33. Жизни остальным раненным солдатам ничего не угрожает", — сообщает телеканал ТРТ.

Ранее сообщалось о 29 погибших и 36 раненых турецких военных.

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Добавим, что в Анкаре считают, что нападение на Турцию в Сирии, является атакой на НАТО. "Мы ожидаем, что будут предприняты определенные шаги для создания бесполетной зоны в Идлибе", – заявили в Анкаре.

Заметим, что после инцидента в Сирии в Турции начались перебои в работе соцсетей. Напомним, что практика блокировки социальных сетей уже применялась Анкарой.

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Также турецкие военные наносят удары по позициям сирийских военных в ответ на обстрел солдат ВС Турции в Идлибе.

Напомним, что в начале февраля конфликт Турции и России в сирийском Идлибе заострился.

Также мы писали о том, почему Россия и Турция схлестнулись в Сирии.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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