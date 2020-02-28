Число погибших турецких военных в Идлибе возросло

Число погибших турецких военных в сирийской провинции Идлиб возросло до 29 человек. Об этом сообщил губернатор приграничной провинции Хатай Рахми Доган.

"В Идлибе погибло 29 наших военных, ранения получили 36 солдат. Им продолжают оказывать медицинскую помощь", — сказал он в эфире телеканала NTV.

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Ранее сообщалось о 22 погибших.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл экстренное совещание по вопросам безопасности. Об этом сообщает агенство Anadolu. После этого турецкие военные огнем ответили на авиаудар в Сирии.

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Видео: Reuters

Напомним, что в начале февраля конфликт Турции и России в сирийском Идлибе заострился. Турецкие войска атаковали авиацию Военно-космических сил РФ в сирийской провинции Идлиб, которая в последнее время стала камнем раздора между Анкарой, с одной стороны, и Москвой и Дамаском – с другой.

Также мы сообщали о том, почему Россия и Турция схлестнулись в Сирии. Стороны обмениваются гневными дипломатическими заявлениями, дошло дело до ультиматумов. В российских СМИ нынешний уровень отношений между Анкарой и Москвой называют худшим за последнии пять лет.

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