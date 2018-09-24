Число погибших в результате крушения парома в Танзании увеличилось

Сегодня, 00:44

Число погибших возросло до 224 по состоянию на воскресенье днем

фото AFP
фото AFP

Число погибших в результате крушения парома в Танзании увеличилось до 224 человек. Об этом сообщает Reuters.

"Министр труда, транспорта и связи Танзании Исаак Камвелве сообщили государственному телеканалу TBC, что число погибших возросло до 224 по состоянию на воскресенье днем", – говорится в сообщении.

Официальная причина крушения не была названа, но несколько чиновников заявили, что на пароме было больше пассажиров, чем разрешено законом. По данным местных СМИ, его перегрузили – на борту находились до 300-500 человек.

Премьер-министр страны Кассим Маджалива сообщил, что правительство сформирует специальную следственную комиссию экспертов, которая будет расследовать причину аварии, и будут приняты юридические меры против всех, кто был вовлечен в создании трагедии.

Ранее сообщалось о 136 погибших в результате крушения парома. При этом отмечалось, что спасателям удалось вытащить из воды и спасти 37 пострадавших. 

Напомним, крушение парома MV Nyerere в Танзании произошло между островами Укора и Буголора на озере Виктория. 
человек, Танзания, крушение, катастрофа, паром

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

Крушение парома в Танзании: количество жертв превысило 150 человек

22 Сентября, 14:31

Число находившихся в момент крушения на борту парома пассажиров пока точно не установлено

Другие страны

citizentv.co.ke

В Танзании затонул паром с пассажирами, десятки погибших

20 Сентября, 22:44

Местные СМИ сообщили, что паром был перегружен
Загрузка...

Футбол

Журналист пострадал от рук и ног полицейских

Ногами по лицу: в Танзании полиция избила спортивного журналиста

10 Августа, 13:24

Инцидент случился во время товарищеского матча "Симба" - "Асанте Котоко"

Другие страны

Фото: Pixabay

В Танзании гепард вмешался в экскурсию

30 Марта, 14:14

Животное не проявляло агрессии и спокойно смотрело по сторонам
Загрузка...