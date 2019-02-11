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Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 165

Сегодня, 02:10

Личности 156 жертв уже установлены

Фото: AFP
Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 165 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/0b9/d61/5c60b9d61a87a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/0b9/d61/5c60b9d61a87a.jpg Другие страны Личности 156 жертв уже установлены

Число погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии 25 января, возросло до 165 человек. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал UOL (У-о-эли) со ссылкой на гражданскую оборону штата Минас-Жерайс, где случилась трагедия.

Ранее сообщалось о 157 погибших. Личности 156 жертв уже установлены. Число пропавших без вести, по последним данным, составляет 160 человек.

Напомним, дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Бразильская горнодобывающая компания Vale ("Вале"), которой принадлежала дамба, объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

Позже бразильская горнодобывающая компания Vale предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы в том же районе, после чего спасательные работы на месте ЧП были приостановлены, а власти начали эвакуацию 24 тысяч местных жителей. Вскоре, однако, спасательная операция была возобновлена.

По предварительным данным, большое число погибших в результате ЧП отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил в минувший четверг президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя.

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Тег Бразилия, жертвы, плотина, дамба, прорыв

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Источник:

ТАСС

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