Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 165
Личности 156 жертв уже установлены
Число погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии 25 января, возросло до 165 человек. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал UOL (У-о-эли) со ссылкой на гражданскую оборону штата Минас-Жерайс, где случилась трагедия.
Ранее сообщалось о 157 погибших. Личности 156 жертв уже установлены. Число пропавших без вести, по последним данным, составляет 160 человек.
Напомним, дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Бразильская горнодобывающая компания Vale ("Вале"), которой принадлежала дамба, объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.
Позже бразильская горнодобывающая компания Vale предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы в том же районе, после чего спасательные работы на месте ЧП были приостановлены, а власти начали эвакуацию 24 тысяч местных жителей. Вскоре, однако, спасательная операция была возобновлена.
По предварительным данным, большое число погибших в результате ЧП отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил в минувший четверг президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя.
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