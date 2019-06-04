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Число погибших в результате разгона протестов в Судане возросло 35 человек

4 июня, 04:02

Сотни человек были ранены, многие получили огнестрельные ранения

Фото: REUTERS/Stringer
Фото: REUTERS/Stringer.

Еще пять человек были убиты в столице Судана Хартуме. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление оппозиционного комитета врачей Судана.

Пять человек были убиты в столичном районе Бахри. Таким образом число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме превысило 35 человек.

Сотни человек были ранены, многие получили огнестрельные ранения.

Армия взяла управление государством в свои руки 11 апреля после отстранения от власти президента Омара аль-Башира. С 6 апреля у штаб-квартиры армии проводится сидячая забастовка, участники которой добиваются передачи власти гражданским силам. Несколько дней назад Военный совет предупредил о намерении принять правовые меры против этой забастовки, которая из акции протеста превратилась в рассадник преступности и начала создавать реальную угрозу безопасности страны. Там неоднократно вспыхивали перестрелки и беспорядки, приводившие к человеческим жертвам.

Напомним, что ранее после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране группа солдат во главе с министром обороны, генерал-лейтенантом Авадом бен Ауфом, арестовала президента Омара аль-Башира по обвинению в коррупции и развязывании гражданской войны.

Сейчас он и еще несколько его соратников находятся в столичной тюрьме.

Впрочем, протестующие требуют как можно быстрее провести честные выборы, так как не хотят, чтобы одного диктатора заменил другой. Также люди требуют к началу гонки передать власть парламенту.  Участники забастовки добиваются выполнения армией всех выдвинутых оппозицией требований — передачи управления гражданским властям и искоренения из руководящих органов всех представителей бывшего режима. 


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Тег Судан, погибшие, ранения, госпереворот

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Источник:

Интерфакс

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