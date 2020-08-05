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Число погибших в результате взрыва в Бейруте продолжает расти

5 августа, 00:56

Елена Вус Елена Вус

Тысячи получили ранения

В результате взрыва в Бейруте ранения получили более 3,7 тыс. человек, погибли 73 человека, сообщил телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на Минздрав Ливана.

"Это катастрофа во всех смыслах этого слова", – сказал министр здравоохранения Ливана Хасан Хамад в интервью нескольким телеканалам, посещая больницу в ливанской столице, передает Al Jazeera.

Среди погибших – генеральный секретарь ливанской партии "Катаиб" Назар Наджарян, сообщили в пресс-служба партии. Штаб-квартира партии, одной из старейших партий в стране, расположенная прямо у морского порта, где произошел взрыв. Среди пострадавших – жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

Между тем, столица Ливана Бейрут объявлена районом стихийного бедствия после мощного взрыва в морском порту. Об этом говорится в заявлении по итогам экстренного заседания Высшего Совета обороны Ливана.

Также премьер-министр Ливана Хасан Диаб потребовал создать комиссию для изучения обстоятельств взрыва в Бейруте и объявил 5 августа днем общенационального траура по жертвам взрыва в столице страны.

Мировые лидеры выражают свои соболезнования родственникам погибших и предлагают свою помощь Ливану. Также свои соболезнования выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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Ливан взрыв жертвы пострадавшие бейрут взрыв в Бейруте
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