Число погибших в результате землетрясения в Пакистане возросло: фото разрушений

В Пакистане количество погибших из-за землетрясения возросло. Спасатели на данный момент нашли под завалами зданий 37 погибших. На данный момент 37 погибших нашли под завалами домов. Об этом сообщают местные власти.

Также известно, что более 200 человек попали в больницы с травмами. Спасательные службы продолжают работать, а власти отправили грузовики с лекарствами для помощи травмированным.

"Среди пострадавшим много женщин и детей, некоторые из них в тяжелом состоянии", – рассказал хирург одной из пакистанских больниц Мохаммад Ризван.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в восточной части Пакистана 24 сентября недалеко от города Мирпур в регионе Кашмир. Изначально власти сообщали о 24 погибших и 450 пострадавших. В результате землетрясения сильные повреждения получили объекты инфраструктуры, часть жилых домов разрушена.

Напомним, в столице Албании Тиране, а также в портовом городе Дуррес 21 сентября произошло сильнейшее землетрясение в стране за 30 лет.

По информации очевидцев, Албанию трясло недолго, около 20 секунд. В Дурресе землетрясение сильно повредило один многоквартирный дом, с шестого этажа которого пошла трещина. В результате землетрясения погибли 105 человек.

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