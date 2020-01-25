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Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось

25 января, 20:26

По предварительным данным, среди погибших и пострадавших иностранных граждан нет

Фото: Ismail Coskun/Ihlas News Agency (IHA) via REUTERS

Фото: Ismail Coskun/Ihlas News Agency (IHA) via REUTERS

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 26 человек. Ранее сообщалось о 21 жертве.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"По официальным данным, по состоянию на 15:00 по Киеву, в результате землетрясения погибли 26 и пострадали 1243 человека. Разрушены 30 жилых домов", - сказал Погорельцев.

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Также дипломат сообщил, что, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших иностранных граждан нет.

На месте катастрофы продолжаются спасательно-поисковые работы силами Департамента по вопросам катастроф и чрезвычайных ситуаций МВД Турции.

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Посольство Украины осуществляет постоянный мониторинг ситуации.

"Дополнительно сообщаем, что, по информации, полученной в ходе рабочих контактов посла Андрея Сибиги с руководством МИД Турецкой Республики, правительство Турции в настоящее время осуществляет эффективные меры по ликвидации последствий катастрофы и помощи пострадавшим", – сообщил Погорельцев.

Напомним, не так давно в Украине произошло землетрясение – подземные толчки зафиксировали подо Львовом. Во Львовской облгосадминистрации рассказали, что из населенных пунктов о землетрясении никакой информации не было. Это и неудивительно, ведь по шкале интенсивности MSK-64 – подземные толчки были неощутимы – от 0 до 2 баллов.

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Турция землетрясение жертвы погибшие разрушения

Источник: УНИАН

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