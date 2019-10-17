Число пострадавших в ходе акции протеста в Барселоне увеличилось почти до 30

Акция прошла у здания департамента внутренних дел при правительстве Каталонии в центре города

/ Фото: REUTERS/Albert Gea

По меньшей мере 28 человек обратились за медицинской помощью в Барселоне, где беспорядками завершилась акция протеста против вердикта каталонским политикам, которые имеют отношение к организации референдума о независимости региона.

Акция прошла у здания департамента внутренних дел при правительстве Каталонии в центре города. Манифестанты стали бросать в полицейских большие камни и петарды. Кроме того, по данным стражей порядка, в их сторону плеснули кислоту. В ходе протеста также пострадал оператор телеканала "Телемадрид". Сотрудники правоохранительных органов неоднократно применяли силу против манифестантов.

Ранее в Каталонии проходили манифестации, участники которых перекрывали дороги и железнодорожные пути. Вечером состоялись демонстрации во многих городах у зданий представительств правительства Испании. В Барселоне к митингу присоединились около 40 тысяч человек. Часть собравшихся начала агрессивно вести себя по отношению к полицейским, в результате чего сотрудники правопорядка оттеснили протестующих.

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Организаторами митингов у зданий представительств правительства Испании стали организации, которые выступают за выход региона из состава королевства. Акции проходят в разных городах Каталонии после того, как Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении региональных политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

В тот же день начались акции протеста. Одна из самых масштабных демонстраций состоялась в аэропорту Барселоны, спровоцировав отмену более 145 рейсов. В результате манифестаций пострадали более 130 человек, также около 70 стражей порядка получили различные травмы.

Ранее сообщалось, что число противников выхода Каталонии из состава Испании превысило количество сторонников независимости региона.

Респондентам был задан вопрос, хотят ли они, чтобы Каталония стала независимым государством. 47,2% опрошенных ответили утвердительно, в то время как 48,6% выступили против разрыва с Испанией. В последний раз число противников выхода региона из состава страны превышало количество сторонников независимости в июне 2017 года в преддверии сепаратистского референдума.

В опросе, который проводился с 30 апреля по 6 мая, приняли участие около тысячи человек.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид называл этот референдум нелегитимным и отказался признавать его результаты. ‪27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

В феврале в Испании начался суд над политическими лидерами Каталонии, которые выступали за отделение региона и осенью 2017 года организовали референдум за "независимость".

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