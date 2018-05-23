Число случаев лихорадки Эбола в Конго стремительно растет

Сегодня, 13:48

27 человек, подхвативших вирус, скончались

Фото: AFP
Фото: AFP

В Конго зарегистрировали уже 60 случаев болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). Об этом заявил в Женеве Питер Салама, заместитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет ТАСС.

"Вот наши последние данные: 58 случаев болезни, включая 28 подтвержденных, девять вызывающих подозрение и 21 вероятный случай. Умерло 27 человек", – отметил Салама, выступая на специальном заседании по вспышке Эболы на 71-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Опасения вызывает тот факт, что эпидемия может дойти до районов, где протекает река Конго. Таким образом болезнь может прорваться в столицу страны и соседние регионы. 

Помимо этого, тревожит то, что среди заразившихся БВВЭ – пять медицинских работников. 

Это уже девятая вспышка лихорадки Эбола в ДР Конго. Последний случай был зафиксирован в прошлом году. Два года тому назад в Западной Африке удалось справиться с наиболее массовой вспышкой этой болезни с тех пор, как вирус был выявлен в 1970-х годах. В 2014-2015 годах в таких странах, как Гвинея, Сьерра-Леоне и Либерия, от вируса Эбола погибли свыше 11,3 тысячи человек, еще 28,6 тысячи были инфицированы.

Как сообщалось, 17 мая случай болезни была зафиксирован в Мбандаке – крупном городском центре, имеющем автомобильное и авиасообщение с другими городами страны. Это повышает риск распространения вируса внутри страны и всего региона. На глобальном уровне риск остается низким. 

Ранее ООН и власти Демократической Республики Конго сообщили, что ожидают прибытие в страну дополнительных специалистов, чтобы предотвратить распространение эпидемии Эбола.
Конго, вирус Эбола, эбола, лихорадка Эбола

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