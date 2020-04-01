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Число умерших в Канаде достигло сотни

1 апреля, 03:07

Елена Кузьмич

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января

Число умерших в результате заражения коронавирусом в Канаде выросло до 100. Об этом сообщил телеканал CBC.

По его данным, больше всего умерших в провинциях Онтарио и Квебек — 31 и 19 соответственно. По информации СМИ, число заразившихся в стране превышает 8 тыс.

По данным Минздрава Канады, речь пока идет о 89 летальных случаях, а инфицированных насчитывается почти 7,7 тыс., тест на коронавирус прошли свыше 236 тыс. человек.

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Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом по-прежнему остается только арктическая территория Нунавут.

Более половины канадских провинций ввели у себя чрезвычайное положение. 21 марта премьер-министр Джастин Трюдо не исключил возможность объявления чрезвычайной ситуации на всей территории страны, а 29 марта сообщил, что в случае ухудшения обстановки на борьбу с пандемией могут мобилизовать и военных.

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Ранее сообщалось, что в Канаде выявлено 1,1 тыс. случаев заражения новой пневмонией за сутки.

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Канада умер коронавирус

Источник: ТАСС

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