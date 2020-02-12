Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 44,6 тысячи человек

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Число зараженных вирусом COVID-19 в Китае превысило 44,6 тыс. человек, 1113 умерли, выздоровели 4740. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее ведомство сообщало о более 42,6 тыс. инфицированных, 1016 жертвах и 3996 выздоровевших. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,49%.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрировано 33,3 тыс. инфицированных, из них 1068 умерли, выздоровели 2639 человек. Далее следует провинция Гуандун (юг), где заболели свыше 1,2 тыс. жителей, Хэнань (центр) и Чжэцзян (восток), в каждой из которых зафиксировано примерно 1,1 тыс. случаев заражения.

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В Пекине число зараженных составляет 342 человека, из них 48 уже выписались из больницы, умерли трое.

Согласно официальным данным, под наблюдением медиков в стране находятся свыше 185 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В Китае также насчитывается более 16 тыс. человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине.

Ранее стало известно, что новый тип коронавируса, жертвами которого в Китае стали уже более тысячи человек, получил официальное название. Как сообщил на посвященном распространению инфекции международном форуме в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус будет называться COVID-19.

Напомним, что в то время как в Китае число случаев заражения превысило 44 тысячи, среди украинцев известно только о двух случаях заражения. По данным Министерства здравоохранения, заразились два члена экипажа японского круизного лайнера Diamond Princess.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

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