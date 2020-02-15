Число зараженных коронавирусом в Китае возросло до 54,4 тысяч

/ Фото: REUTERS/Kham

Число зараженных новым коронавирусом в провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 54,4 тыс., 1457 человек из них умерли, выздоровели 4774 жителя. Об этом сообщил в субботу комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

Ранее власти проинформировали более чем о 51,9 тыс. заболевших, 1318 (с учетом скорректированной статистики) жертвах и 3862 выздоровевших. По обновленным данным, официальный уровень смертности в Хубэе составил около 2,67% вместо 2,53% днем ранее.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВОЗ предлагает 8 правил безопасности для предотвращения заражения коронавирусом.

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Также украинские власти решили эвакуировать граждан страны, которые оказались в китайской провинции Хубэй, где в январе был введен карантин из-за вспышки нового коронавируса.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Китае, отметив, что желающих покинуть карантинный регион украинцев вывезут специальным чартерным рейсом в Киев.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности".

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