Число зараженных коронавирусом в КНР приближается к восьми тысячам, не менее 170 человек умерли

За истекшие сутки в Китае зарегистрирован 1 тыс. 731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 случаев летального исхода, сообщил госкомитет КНР по делам здравоохранения.
Из 38 смертельных случаев, 37 приходятся на провинцию Хубэй, являющуюся эпицентром распространения заболевания, один – на провинцию Сычуань.
Всего с декабря прошлого года в стране зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.
При этом в Хубэе зафиксировано 4 тыс. 586 больных, 2 тыс. 261 из них – в административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться, его жертвами в провинции стали 162 человека, 129 – в Ухане.
На китайских территориях за пределами материковой части страны зарегистрировано 25 подтвержденных случаев заболевания новой пневмонией: 10 – в Гонконге, семь – в Макао и восемь – на Тайване, сообщило ведомство.
Между тем, в Китае начались аресты за распространение в интернете слухов о пневмонии.
Тем временем в Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики опасного коронавируса.
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