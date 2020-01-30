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Число зараженных коронавирусом в КНР приближается к восьми тысячам, не менее 170 человек умерли

30 января, 03:45

За истекшие сутки в Китае зарегистрированы 38 случаев летального исхода

/ Фото: Getty Images

За истекшие сутки в Китае зарегистрирован 1 тыс. 731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 случаев летального исхода, сообщил госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Из 38 смертельных случаев, 37 приходятся на провинцию Хубэй, являющуюся эпицентром распространения заболевания, один – на провинцию Сычуань.

Всего с декабря прошлого года в стране зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.

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При этом в Хубэе зафиксировано 4 тыс. 586 больных, 2 тыс. 261 из них – в административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться, его жертвами в провинции стали 162 человека, 129 – в Ухане.

На китайских территориях за пределами материковой части страны зарегистрировано 25 подтвержденных случаев заболевания новой пневмонией: 10 – в Гонконге, семь – в Макао и восемь – на Тайване, сообщило ведомство.

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Между тем, в Китае начались аресты за распространение в интернете слухов о пневмонии.

Тем временем в Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики опасного коронавируса.

Более детально о ситуации читайтев специальной онлайн-хроникена нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай жертвы пневмония погибшие инфекция коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

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