Число зараженных коронавирусом в КНР приближается к восьми тысячам, не менее 170 человек умерли

За истекшие сутки в Китае зарегистрированы 38 случаев летального исхода

/ Фото: Getty Images

За истекшие сутки в Китае зарегистрирован 1 тыс. 731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 случаев летального исхода, сообщил госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Из 38 смертельных случаев, 37 приходятся на провинцию Хубэй, являющуюся эпицентром распространения заболевания, один – на провинцию Сычуань.

Всего с декабря прошлого года в стране зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.

Реклама

При этом в Хубэе зафиксировано 4 тыс. 586 больных, 2 тыс. 261 из них – в административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться, его жертвами в провинции стали 162 человека, 129 – в Ухане.

На китайских территориях за пределами материковой части страны зарегистрировано 25 подтвержденных случаев заболевания новой пневмонией: 10 – в Гонконге, семь – в Макао и восемь – на Тайване, сообщило ведомство.

В тренде Коронавирус обвалил рынки и может стать началом нового кризиса: что нужно знать

Между тем, в Китае начались аресты за распространение в интернете слухов о пневмонии.

Тем временем в Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики опасного коронавируса.

Более детально о ситуации читайтев специальной онлайн-хроникена нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама