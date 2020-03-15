Лидерами в печальной статистике остаются Китай, Италия и Иран

К утру воскресенья, 15 марта, в мире насчитывается 152 901 человек, инфицированный коронавирусом COVID-19, число жертв заболевания достигло 5 801, выздоровели более 75,5 тысячи человек, сообщила газета South China Morning Post.

За сутки число больных увеличилось более чем на 12 тысяч, скончавшихся – на 414 человек.

В материковом Китае зарегистрировано 80 844 больных (скончались 3 199), Италии – 21 157 (1 441), Иране – 12 729 (611), Южной Корее – 8 162 (75), Испании – 5 753 (183), Франции – 4 500 (91), Германии – 4 585 (9), США – 2 206 (49), на территории Японии с учетом круизного лайнера Diamond Princess – 1 412 (28), в Швейцарии – 1 189 (11), Великобритании – 1 140 (21), Норвегии – 1 090 (3).

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Менее 1 тыс., но более 100 больных насчитывалось еще в 19 странах и районах мира: Нидерландах, Дании, Швеции, Австрии, Бельгии, Катаре, Сингапуре, Греции, Бахрейне, Малайзии, Австралии, Канаде, Гонконге, Бразилии, Израиле, Филиппинах, Ираке, Египте, Саудовской Аравии.

В тренде Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 150 тысяч

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к украинцам с призывом отказаться от заграничных путешествий и поездок по Украине.

Из-за коронавируса президент Владимир Зеленский также выступил с обращением к украинцам.

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