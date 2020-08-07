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Число жертв авиакатастрофы в Индии возросло: премьер выразил соболезнования

7 августа, 21:05

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Авиакатастрофа в Кожикоде унесла жизни минимум 15 человек, еще десятки пострадали

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе, которая произошла с самолетом авиакомпании Air India Express в городе Кожикоде.

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"Испытываю боль из-за катастрофы самолета в Кожикоде. Мои мысли — с теми, кто потерял своих близких. Пусть пострадавшие выздоровеют как можно раньше. Обсудил ситуацию с главным министром Кералы Пинарайи Виджаяном. Представители властей находятся на месте и оказывают всю необходимую помощь пострадавшим", — написал премьер на своей странице в Twitter.

А тем временем индийский телеканал News 18 сообщает, что не менее 15 человек погибли и еще несколько десятков пострадали в результате жесткой посадки авиалайнера в городе Кожикоде (штат Керала). На борту лайнера, по данным телеканала, находились 174 пассажира, два пилота и еще пять членов экипажа.

Известно, что рейс IX-1344 выполнялся из Дубая – на нем на родину возвращались граждане Индии, которые застряли в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены авиасообщения из-за всемирной пандемии коронавируса.

Из-за ливня поверхность взлетно-посадочной полосы была мокрой – приземлившись, самолет проскользил до конца, упал с обрыва и раскололся на две части.

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Все подробности в спецтеме Крушение самолета в Индии

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Индия крушение жертвы авиакрушение в Иране авиакрушение в Индии

Источники: Сегодня , ТАСС

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