Число жертв авиакрушения в Индонезии возросло

Во время поисков обломков самолета индонезийской авиакомпании Lion Air, упавшего в море рядом с Индонезией, погиб водолаз Сиарул Анто.

Трагедия случилась 2 ноября, сообщает издание Detik News.

Вероятнее всего, причиной смерти стала декомпрессия – перепады атмосферного давления во время погружения в воду. Мужчине стало плохо в воде. Его успели привезти в больницу в обморочном состоянии, но спасти водолаза не удалось.

Перед этим водолазы извлекли "чёрный ящик" потерпевшего крушение авиалайнера. Как выяснилось, он находился в море на глубине около 30 метров.

Также напомним, авиалайнер Boeing 737 MAX выполнял рейс JT610 из аэропорта Джакарты в город Панкалпинанг. Почти сразу после взлета командир самолета запросил экстренную посадку, после чего связь с ним прервалась, а лайнер исчез с экранов радаров. Самолет упал через 13 минут после вылета.

На борту самолета находились 189 человек (пассажиров и членов экипажа), в том числе и дети. Таким образом, число жертв крушения возросло до 190.