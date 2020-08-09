Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 100 тыс. человек

Число жертв заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией нового типа, в Бразилии, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, увеличилось за сутки на 905 — до 100 477.

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Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу вечером данные Минздрава страны, передает ТАСС.

Количество новых случаев заражения, согласно последней сводке, составило 49 970. Их общее число, таким образом, выросло до 3 012 412. По данным ведомства, около 70% инфицированных (2 094 293) уже выздоровели, еще 817 642 человек являются активными носителями вируса. На 100 тыс. населения приходятся 1 433 заразившихся и 48 смертей.

Всего на минувшей неделе зафиксировано 304 535 новых случаев инфицирования, что ниже, чем в последние две недели июля, когда этот показатель достиг рекордных 319 653 и 313 364. До этого впервые с начала эпидемии в стране число заразившихся пошло на спад. Количество летальных исходов, несмотря на некоторое снижение (6 914 по сравнению с 7 114 в период с 26 июля по 1 августа), на протяжении последних 11 недель составляет около тысячи в день.

Напомним, что Бразилия занимает второе место в списке государств с наибольшим числом заразившихся и умерших, уступая лишь США. В Минздраве республики ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по количеству летальных исходов.

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Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару, который долгое время отрицал опасность коронавирусной пандемии, как и существование самой инфекции, а также требовал отменить введенный карантин, сдал положительный анализ на COVID-19.

А о том, как в Бразилии 99-летний ветеран войны победил COVID-19, смотрите в видеоролике:

99-летний ветеран вылечился от COVID-19. Источник: REUTERS

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