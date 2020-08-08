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Число жертв коронавируса в Бразилии скоро достигнет 100 тысяч

8 августа, 02:54

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Всего на минувшей неделе зафиксировано 313 364 новых случая инфицирования

Число жертв заболеваний, вызываемых коронавирусной инфекцией нового типа, в Бразилии увеличилось за сутки на 1 079 — до 99 572. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Минздрава страны, – пишет ТАСС.

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Количество новых случаев заражения, согласно последней сводке, составило 50 230; их общее число, таким образом, выросло до 2 962 442. По данным ведомства, около 70% инфицированных (2 068 394) уже выздоровели, еще 794 476 человек являются активными носителями вируса. На 100 тыс. населения приходятся 1 409 заразившихся и 47 смертей.

Всего на минувшей неделе зафиксировано 313 364 новых случая инфицирования — почти на 6,3 тыс. меньше, чем с 19 по 25 июля, когда этот показатель достиг рекордных 319 653.

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Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке государств с наибольшим числом заразившихся и умерших, уступая лишь США. В Минздраве республики ранее прогнозировали, что в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по количеству летальных исходов.

Ранее сообщалось, что в Бразилию прибыла китайская вакцина от коронавируса.

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Бразилия заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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