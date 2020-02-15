Число жертв коронавируса в Китае достигло 1523 человек

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Число жертв нового коронавируса в Китае составило 1523 человека, выздоровели 8096, количество зараженных с момента вспышки заболевания превысило 66,4 тыс. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее ведомство проинформировало о более 63,8 тыс. инфицированных, 1380 жертвах и 6723 выздоровевших. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности по стране составляет 2,29%.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрировано более 54,4 тыс. инфицированных, из них 1457 умерли, выздоровели 4774 человека. Далее следует провинция Гуандун (юг), где заболели свыше 1,2 тыс. жителей, Хэнань (центр) и Чжэцзян (восток), в каждой из которых зафиксировано примерно 1,1 тыс. случаев заражения.

Реклама

В Пекине по состоянию на пятницу число зараженных составляет 372 человека, из них 80 выписались из больницы, умерли трое.

Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в стране находятся свыше 169 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В Китае также насчитывается более 8,9 тыс. человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВОЗ предлагает 8 правил безопасности для предотвращения заражения коронавирусом.

Также украинские власти решили эвакуировать граждан страны, которые оказались в китайской провинции Хубэй, где в январе был введен карантин из-за вспышки нового коронавируса.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Китае, отметив, что желающих покинуть карантинный регион украинцев вывезут специальным чартерным рейсом в Киев.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама