Число жертв коронавируса в Китае достигло двух тысяч

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Число жертв нового коронавируса в Китае составило 2004 человека, выздоровели более 14,3 тыс., количество зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 74,1 тыс. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее ведомство проинформировало о более чем 72,4 тыс. инфицированных, 1868 жертвах и более 12,5 тыс. выздоровевших. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,7% вместо 2,57% днем ранее.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрированы более 61,6 тыс. инфицированных, из них 1921 умерли, выздоровели 9128 человек. Далее следует провинция Гуандун (юг), где заболели свыше 1,3 тыс. жителей, Хэнань (центр) и Чжэцзян (восток) — более 1,2 тыс. и 1,1 тыс. случаев заражения соответственно.

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В Пекине число зараженных составило 387 человек, из них 130 выписались из больницы, умерли четверо. В провинции Хэйлунцзян число скончавшихся от пневмонии составляет 11 человек, количество инфицированных за все время достигло 464, из них 106 выздоровели.

Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в стране находятся свыше 135,8 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В Китае также насчитывается более 5,2 тыс. человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. Согласно оценке врачей, более чем 11,9 тыс. заразившихся в стране находятся в тяжелом состоянии.

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Напомним, что украинские ученые создали тест-системы для выявления нового коронавирусаCOVID-19. Разработка стоит 5 тысяч гривен и уже прошла все необходимые испытания.

Подробнее об этом читайте в спецтеме "Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня"

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