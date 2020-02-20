Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 2029

Число случаев заражения новым коронавирусом в провинции Хубэй в центральной части Китая достигло 62 тыс., 2029 человек умерли, свыше 10,3 тыс. жителей выздоровели. Об этом сообщил комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

Ранее власти проинформировали о более чем 61,6 тыс. случаев заражения, 1921 жертве и 9128 выздоровевших. По обновленным данным, уровень смертности в Хубэе от нового коронавируса составил порядка 3,27% вместо 3,11% днем ранее. За сутки количество новых выявленных случаев заражения сократилось на 1344, до 349.

Как отмечается в распространенном заявлении, число случаев заражения в городе Ухань, административном центре Хубэя, превысило 45 тыс. На втором и третьем месте — Сяогань и Хуанган, где число случаев заражения составило порядка 3,3 тыс. и 2,8 тыс. соответственно. Еще в четырех городах региона данный показатель превысил отметку в 1 тыс.

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Согласно оценке врачей, более чем 9,1 тыс. инфицированных в Хубэе находятся в тяжелом состоянии, а свыше 2 тыс. заразившихся — в критическом. Под наблюдением медиков также находятся порядка 65,5 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными.

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Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах.

Инкубационный период при вызванном новым коронавирусом заболевании составляет в среднем 5-6 дней.Эти оценочные данные привела Всемирная организация здравоохранения в опубликованном информационном бюллетене.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что причин для паники из-за возвращения украинцев из Китая нет. По его словам, ситуацию держит на контроле Министерство здравоохранения.

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