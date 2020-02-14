Число жертв коронавируса в китайской провинции выросло на 116 человек

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Число умерших от заболевания, вызванного новым коронавирусом, в китайской провинции Хубэй выросло на 116 человек. Об этом сообщило издание Global Times со ссылкой на заявление властей провинции.

По его данным, за сутки вирусом заразились более 4,8 тыс. человек, общее число инфицированных в провинции достигло 51 986 человек. Из медицинских учреждений были выписаны 690 пациентов.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

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За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Ранее сообщалось, что число жертв вируса в Китае превысило 1,3 тыс. человек, выздоровели около 6 тыс., инфицированы 59,8 тыс.

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Также в Японии растет количество людей, инфицированных коронавирусом, среди пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама. По состоянию на 13 февраля общее число зараженных коронавирусом на судне достигло 219 человек, включая одного сотрудника карантинной службы, работавшего на судне.

Также среди заразившихся коронавирусом на лайнере – двое украинцев. Сейчас они находятся в больнице Токио.

Случаи заражения коронавирусом в Украине не зафиксированы. А вот дефицит медицинских масок наблюдается: украинцы размели их с прилавков, и в некоторых аптеках не знают, когда маски появятся снова:

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