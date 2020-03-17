Число жертв коронавируса в мире увеличилось до 7 тысяч человек

Поправились более 79 тыс. человек

На планете насчитывается 174 тыс. 330 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 7,085 тыс., поправились более 79 тыс. человек.

Об этом заявила газета South China Morning Post.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

Напомним, что ранее в материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 13 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), выявлен 21 новый заболевший, из них 20 – люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.

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Общее число инициированных на материковой части китайской территории с декабря прошлого года составило 80,881 тыс., по состоянию на утро вторника, число больных в остальных странах мира на 12,568 тыс. превысило число больных в Китае, достигнув, по данным South China Morning Post, 93,453 тыс.

До 2,158 тыс. увеличилось в минувший понедельник число жертв коронавируса в Италии, за сутки зарегистрировано 349 случаев смертельного исхода вызываемого инфекцией заболевания. Всего в стране инфицировано 24,747 тыс.

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В Иране зафиксировано 14,991 тыс. случаев заболевания (скончались 853), Испании – 9,191 тыс. (303), Южной Корее – 8,320 тыс. (81), Франции – 6,633 тыс. (148), Германии – 6,012 тыс. (14), США – 3,689 тыс. (68), Швейцарии – 1,563 тыс. (13), Великобритании – 1,543 тыс. (55), на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера) – 1,510 тыс. (31), Норвегии – 1,256 тыс. (три), Нидерландах – 1,132 тыс. (20), Австрии – 1,016 тыс. (3).

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы в 141 стране и районе мира.

Ранее сообщалось о том, как долго коронавирус живет на поверхностях.

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