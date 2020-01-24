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Число жертв коронавируса возросло до 25 человек

24 января, 03:13

Число заболевших пневмонией нового типа в КНР увеличилось до 830 человек

/ Фото: REUTERS/David Ryder

Количество подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 830 человек, число летальных исходов увеличилось до 25. Это следует из опубликованных комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР информационных сообщений.

Ранее сообщалось о 18 погибших и 644 заболевших.

По данным на утро пятницы состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое, 34 человека вылечены и уже покинули медицинские учреждения. Также зарегистрировано 1072 предполагаемых случая заболевания.

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Пока ВОЗ воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые люди. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.

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Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Sergei Chirikov/REUTERS

Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах — Таиланде (три случая), Вьетнаме (два), Японии (два), Республике Корея, Сингапуре, США.

Напомним, что ранее появилась онлайн-карта распространения опасного коронавируса по миру.

23 января в международном аэропорту "Борисполь" созвали экстренное заседание о ситуации вокруг распространения вируса из Китая. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, закрывать воздушные ворота в страны Азии здесь не собираются.

Впрочем, в "Борисполе" разработали схему действий в случае вирусной опасности. Как будут спасать украинцев – смотрите в сюжете:

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Китай жертвы вирус погибшие коронавирус

Источник: ТАСС

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