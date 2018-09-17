Число жертв мощного тайфуна на Филиппинах выросло до 65 человек

Сегодня, 08:48

"Мангхут" спровоцировал наводнения и оползни

Фото: AFP
Фото: AFP

По меньшей мере 65 человек стали жертвами тайфуна "Мангхут" на Филиппинах.

Как сообщило агентство "Синьхуа", еще 43 жителя страны числятся пропавшими без вести, а 64 – получили ранения. Наибольшее число жертв – 54 человека – приходится на Кордильерский административный регион (остров Лусон).

Мощный тихоокеанский тайфун "Мангхут", ставший 22-м по счету в этом сезоне, в субботу, 15 сентября, достиг побережья острова Лусон, вызвав ливневые дожди, наводнения и оползни. Многие дороги оставались закрытыми из-за обрушившихся деревьев и обломков. Кроме того, несколько тысяч домов остались без электроснабжения.

В воскресенье, 16 сентября, "Мангхут" обрушился на побережье Китая и Гонконг, а затем продолжил движение вглубь материка. В китайской провинции Гуандун жертвами непогоды стали четыре человека, по меньшей мере 391 человек обратился за медицинской помощью в Гонконге.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах число жертв тайфуна "Мангхут" возросло до 59 человек . Большинство людей погибли из-за оползней в Кордильерском административном регионе, а также в провинции Нуэва-Виская. 
Филиппины, жертвы, тайфун, Мангхут
Источник:

ТАСС

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