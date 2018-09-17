Число жертв мощного тайфуна на Филиппинах выросло до 65 человек

По меньшей мере 65 человек стали жертвами тайфуна "Мангхут" на Филиппинах.

Как сообщило агентство "Синьхуа", еще 43 жителя страны числятся пропавшими без вести, а 64 – получили ранения. Наибольшее число жертв – 54 человека – приходится на Кордильерский административный регион (остров Лусон).

Мощный тихоокеанский тайфун "Мангхут", ставший 22-м по счету в этом сезоне, в субботу, 15 сентября, достиг побережья острова Лусон, вызвав ливневые дожди, наводнения и оползни. Многие дороги оставались закрытыми из-за обрушившихся деревьев и обломков. Кроме того, несколько тысяч домов остались без электроснабжения.

В воскресенье, 16 сентября, "Мангхут" обрушился на побережье Китая и Гонконг, а затем продолжил движение вглубь материка. В китайской провинции Гуандун жертвами непогоды стали четыре человека, по меньшей мере 391 человек обратился за медицинской помощью в Гонконге.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах число жертв тайфуна "Мангхут" возросло до 59 человек . Большинство людей погибли из-за оползней в Кордильерском административном регионе, а также в провинции Нуэва-Виская.