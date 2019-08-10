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Число жертв наводнений на юге Индии возросло до 95 человек

Сегодня, 12:10

Из затронутых наводнениями регионов эвакуировали более 100 тысяч человек

Наводнение в Индии

Наводнение в Индии / Фото: AFP

В штатах Керала, Махараштра и Карнатака на юге Индии жертвами ливней и наводнений стали не менее 95 человек. Об этом сообщили власти страны. Ранее мы писали о 42 погибших из-за стихии.

Кроме того, из затронутых стихией регионов эвакуировали более 100 тысяч человек. В некоторых районах штата объявили наивысший уровень опасности, а занятия в местных школах отменили. Кроме того, из-за непогоды закрыли международный аэропорт Кочин.

Отметим, что, по данным правительственного Метеорологического департамента Индии, ливни не прекратятся еще как минимум четыре дня.

Недавно порядка 130 тысяч человек эвакуировали из зоны затопления в западном индийском штате Махараштра, на который обрушились мощные муссонные ливни. В некоторых регионах Махараштры за 15 дней выпала четырехмесячная норма осадков. Особенно пострадали округа Колхапур и Сангли. 

Напомним, в конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Проливные дожди с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах страны.

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Индия эвакуация наводнение погибшие ливни

Источник: ТАСС

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