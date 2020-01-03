Число жертв наводнения в Индонезии возросло вдвое: подробности

Из зоны бедствия эвакуировали 35 тысяч человек

Фото: AFP news agency, Twitter

В столице Индонезии Джакарте и прилегающих районах из-за сильного наводнения погибли 43 человека. Об этом сообщает AFP. Ранее мы писали о 21 жертве стихии.

Как сообщает The Jakarta Post, из зоны затопления уже эвакуировали 35 тысяч человек. Дожди и реки, вышедшие из берегов, затопили уже 182 квартала города, а в 724 его районах отключено электричество. В некоторых районах затопления достигают 2,5 м в глубину.

Напомним, накануне Нового года в Джакарте начался ливень, который и привел к сильному наводнению.

Кроме того, непогода ранее обрушилась на Афганистан. В результате наводнений погибли пять человек и еще множество пропали без вести. Стихия смыла десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы, которая связывает Герат с соседней провинцией Кандагар.

А в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны. Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек. Потоки воды и грязи просто смывали с дороги десятки машин.

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