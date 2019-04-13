Число жертв наводнения в Китае возросло до 10 человек
Протекающая через Шэньчжэнь река вышла из берегов в четверг
Наводнение в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге Китая привело к гибели 10 человек, еще один числится пропавшим без вести. Об этом сообщило в субботу агентство Синьхуа. В пятницу власти проинформировали о шести погибших и пяти пропавших.
Протекающая через Шэньчжэнь река вышла из берегов в четверг. Потоком воды смыло 12 человек, еще двое получили ранения и были госпитализированы. Спасатели продолжают проведение операции в районе наводнения.
Напомним, что не так давно наводнение обрушилось на Иран, затронув около 400 населенных пунктов в 15 провинциях страны. Из-за разгула стихии более 2,3 тыс. дорог оказались заблокированными, не менее 84 мостов разрушены, 141 река вышла из своих берегов. Кроме того, с момента начала дождей было зарегистрировано 409 оползней.
Кроме того, также стало известно о гибели практически шести десятков человек из-за паводков в 24 из 34 провинций Афганистана. Всего более 14 тысяч человек были эвакуированы из пострадавших районов.
Мы также писали, что жертвами весенней стихии в девяти районах пакистанской провинции Белуджистан стали не менее 13 человек.
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