Число жертв нового коронавируса в Китае составило почти три тысячи человек

Число жертв нового коронавируса в Китае составило 2835 человек, выздоровели более 39 тысяч, инфицировано свыше 79,2 тысячи. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

28 февраля ведомство проинформировало о 2788 умерших, более чем 78,8 тысячи инфицированных и 36,1 тысячи выздоровевших. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от коронавируса по стране составил 3,57% вместо 3,53% днем ранее. Количество ежесуточно регистрируемых новых случаев заражения возросло на 100, составив 427, число зафиксированных за минувший день летальных исходов увеличилось на три, до 47.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрировано около 66,3 тысячи инфицированных, из них более 2,7 тысячи умерли, выздоровели порядка 28,8 тысячи человек. Далее следует южная провинция Гуандун, где заболели свыше 1,3 тысячи жителей, центральная Хэнань и восточная Чжэцзян, в каждой из которых зафиксировано более 1,2 тысячи случаев заражения. За последние сутки на территории большинства из 31 региона материковой части страны не обнаружено ни одного нового инфицированного.

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В Пекине число заразившихся составило 410 человек, из них 257 выписались из больницы, умерли семеро. В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян число жертв составило 13 человек, а количество инфицированных за все время достигло 480, из которых 295 выздоровели. В южной провинции Хайнань ситуация стабильная, доля выписавшихся из больниц составляет 79% из 168 заболевших, пять человек умерли, остальные продолжают лечение.

Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в стране находятся свыше 58,2 тысячи жителей, поддерживавших тесные контакты с инфицированными. В Китае также насчитывается более 1,4 тысячи человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. Состояние свыше 7,6 тысячи заразившихся врачи оценивают как тяжелое.

Отметим, во всех областях Украины готовятся к возможному появлению в нашей стране смертельно опасного коронавируса. Санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованныйдля транспортировки инфекционных больных, круглосуточно будет дежурить в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Напомним, в СНБО представили семь правил безопасности, которые помогут избежать заражения коронавирусом.

Видео: СНБО

Более подробно читайте в материале: Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения.

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