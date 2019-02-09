Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 18
13 раненых находятся в больнице, в том числе двое в тяжелом состоянии
Число жертв рухнувшего дома в Стамбуле возросло до 18. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу. Ранее мы сообщали о 17 жертвах ЧП.
"Мы нашли еще одно тело", - сказал Сойлу.
Кроме того, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что 13 раненых находятся в больнице, в том числе двое в тяжелом состоянии.
На место происшествия прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он осмотрел место обрушения, где в настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. Эрдоган отметил, что из этой страшной трагедии необходимо извлечь урок.
После этого президент Турции отправился в Учебно-исследовательскую больницу района Картал имени доктора Лютфи Кырдара, где находятся на лечении пострадавшие в результате обрушения дома.
На данный момент причина ЧП пока не установлена. Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося.
Отметим, что рухнувшее здание было построено в 1992 году, в нем находилось 14 квартир и проживали 43 человека. По словам губернатора Стамбула Али Ерликайа, причиной случившегося могли стать три незаконно достроенных этажа сверху.
Ранее мы писали о том, что спасатели в Стамбуле обнаружили и достали пятилетнюю девочку Хавву Текгоз, которая провела под завалами 18 часов. Ее обнаружили по голосу из-под завалов. В связи с этим всех сопереживающих и просто зевак, которые собрались на месте ЧП, просят соблюдать на месте трагедии максимальную тишину.
Кроме того, сообщалось, что подросток пережил двое суток под рухнувшим домом. Историю 16-летнего парня, который 45 часов провел под завалами здания, можно считать настоящим чудом.
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