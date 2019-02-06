Число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 142 человек

Пропавшими без вести считаются 194 человека

Фото: AFP

Число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 142 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/f0a/0cc/5c4f0a0cca20a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/f0a/0cc/5c4f0a0cca20a.jpg 2019-02-06T07:37:00+02:00 Другие страны Пропавшими без вести считаются 194 человека

На юго-востоке Бразилии в результате прорыва дамбы погибли 142 человека. Об этом сообщают местные СМИ. Ранее мы писали о 134 жертвах трагедии.

На данный момент личности 122 погибших уже установили. Еще 194 человека, по последним данным, считаются пропавшими без вести.

Напомним, дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Бразильская горнодобывающая компания Vale ("Вале"), которой принадлежала дамба, объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

Позже бразильская горнодобывающая компания Vale предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы в том же районе, после чего спасательные работы на месте ЧП были приостановлены, а власти начали эвакуацию 24 тысяч местных жителей. Вскоре, однако, спасательная операция была возобновлена.

По предварительным данным, большое число погибших в результате ЧП отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил в минувший четверг президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя.

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