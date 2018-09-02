Число жертв смертельного ДТП в Турции возросло до восьми

Сегодня, 18:31

Полиция продолжает проводить расследования

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Количество жертв после лобового столкновения трактора и микроавтобуса на юго-востоке Турции в провинции Газиантеп возросло до восьми человек. Об этом сообщает Daily Sabah.

Ранее сообщалось о семи погибших и 19 раненых. Полиция продолжает проводить расследования.

Мы сообщали, что в Эквадоре на "повороте смерти" разбился пассажирский автобус, перевозивший 500 кг наркотиков. В результате ДТП 23 человека погибли и 14 получили ранения. В числе погибших граждане Колумбии, Венесуэлы и Эквадора.

Также в ДТП в Эквадоре с пассажирским автобусом, в котором группа паломников направлялась в кафедральный собор на религиозный праздник погибли 11 человек. Директор Национального агентства транспорта Пабло Калле заявил, что ведомство приостанавливает действие разрешения на пассажирские перевозки автобусной компании, транспорт которой попал в аварию.

Напомним, на юге Соединенных Штатов в штате Нью-Мексико произошло лобовое столкновение фуры и рейсового автобуса, в котором на момент происшествия находились 49 пассажиров.
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