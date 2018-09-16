Число жертв тайфуна "Мангхут" резко возросло

Сегодня, 15:05

Операция по поиску пропавших без вести продолжается

Фото: AFP
Фото: AFP

Тайфун "Мангхут" на Филиппинах спровоцировал схождение оползня в Кордильерском административном регионе, в результате чего погибли, по меньшей мере, 30 шахтеров, еще 13 пропали без вести. Таким образом число жертв стихии возросло до 59 человек. 

Об этом в воскресенье, 16 сентября, сообщило агентство Xinhua News Agency .

"Спасатели извлекли тела 30 шахтеров, которые оказались заблокированы в тоннеле из-за сошедшего оползня в провинции Бенгет на севере Филиппин", – говорится в сообщении.

Операция по поиску еще 13 шахтеров продолжается.

Ранее сообщалось, что тайфун "Мангхут" на Филиппинах унес жизни 28 человек.  Большинство людей погибли из-за оползней в Кордильерском административном регионе, а также в провинции Нуэва-Виская. В провинции Кагаян под ударом стихии оказались более тысячи жилых домов, наблюдаются проблемы со связью и подачей электричества. Во временных убежищах остаются около 105 тысяч человек, эвакуированных ранее из прибрежных зон.

Напомним, в зоне риска мощнейшого тайфуна "Мангхут" находятся более 5 млн человек. Его мощность эквивалентна урагану максимальной пятой категории. Максимальная скорость ветра достигала 285 километров в час.

Отметим, что тайфун, по словам американского президента Дональда Трампа, станет "самой разрушительной стихией в истории".
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