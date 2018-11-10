Число жертв теракта в Сомали возросло до 50 человек

Сегодня, 16:51

Полиция продолжает поиск пропавших без вести

Фото: AFP
Фото: AFP

В результате трех взрывов в столице Сомали Могадишо количество жертв возросло до 50, еще 58 человек ранены. Об этом сообщает агентство Xinhua News Agency в субботу, 10 ноября, со ссылкой на местную полицию и медиков.

"Под обломками вновь были найдены тела, число погибших в настоящее время составляет 50 человек. Мы не знаем, есть ли еще под обломками люди, однако мы изо всех сил ищем пропавших без вести", – заявил агентству полицейский.

Напомним, в пятницу, 9 ноября, смертники направили начиненные взрывчаткой автомобили на здание гостиницы, расположенной недалеко от штаб-квартиры отдела уголовных расследований Сомали в Могадишо.

Ранее сообщалось, что число жертв теракта резко возросло до 39. Представитель полиции Мухаммед Хуссейн сообщал, что число погибших может увеличиться, потому что некоторые люди все еще числятся пропавшими без вести.

Кроме того, в результате мощнейших за всю историю Сомали терактов, которые произошли в Могадишо 14 октября 2017 года, погибло более 300 человек, сотни получили ранения. Сомали обвинило в теракте экстремистскую группировку аль-Шабаба, связанную с аль-Каидой.
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