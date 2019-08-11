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Число жертв взрыва бензовоза в Танзании увеличилось до 68

Сегодня, 13:25

Большинство погибших - местные жители, которые собирали топливо

/ Фото: AFP

По меньшей мере 68 человек погибли при взрыве бензовоза в субботу, 10 августа, в городе Морогоро на востоке Танзании. Об этом со ссылкой на полицию сообщила местная газета Citizen.

Ранее речь шла о 60 погибших и 70 пострадавших.

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Известно, что перед взрывом из перевернувшегося бензовоза вылилось топливо. По словам некоторых очевидцев, трагедия произошла из-за того, что один из собравшихся вокруг него мужчин закурил сигарету. Среди погибших и пострадавших преимущественно местные жители, которые собирали топливо, а также уличные торговцы едой.

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В связи с происшествием президент Танзании Джон Магуфули в воскресенье объявил трехдневный траур.

Напомним, в Запорожье на территории газовой автозаправочной станции взорвался газовый баллон. Несмотря на оперативность спасателей, пламя уничтожило автомобиль и повредило две автозаправочные колонки. Кроме того, из-за инцидента пострадал человек.

Кроме того, мы писали, что в России в Архангельской области прогремел мощный взрыв на военном полигоне. В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Погибли пятеро специалистов-ядерщиков.

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Танзания взрыв топливо погибшие бензовоз

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