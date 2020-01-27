Число жертв землетрясения в Турции приближается к 40

Фото: REUTERS/Umit Bektas

Количество погибших в результате землетрясения, произошедшего на востоке Турции 24 января, выросло до 38 человек.

Ранее сообщалось о 29 погибших.

Как сообщает агентство "Анадолу", такие данные озвучил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

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"Всего в больницу обратились 1607 человек, большинство из которых жаловались на нервные расстройства. Количество пострадавших составляет 594 человека, на этот момент в больницах остаются 104 человека. Вчера в реанимации находились 34 человека, сегодня это количество снизилось до 13", – сказал Коджа.

Также он напомнил, что с момента землетрясения прошло уже более 40 часов.

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По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), после землетрясения было зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером в пятницу, 24 января, в районе города Сивридже (провинция Элязыг) и зацепило соседние регионы на востоке Турции. Толчки почувствовали также в соседних Сирии и Грузии.

Напомним, не так давно в Украине произошло землетрясение – подземные толчки зафиксировали подо Львовом. Во Львовской облгосадминистрации рассказали, что из населенных пунктов о землетрясении никакой информации не было. Это и неудивительно, ведь по шкале интенсивности MSK-64 – подземные толчки были неощутимы – от 0 до 2 баллов.

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