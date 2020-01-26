В Турции тысячи спасателей продолжают разбирать завалы, число жертв землетрясения продолжает расти

Количество людей, погибших в результате мощного землетрясения, всколыхнувшего восток Турции, увеличилось до 29 человек.
Ранее сообщалось о 26 погибших.
Об этом сообщает издание Bursada Bugün со ссылкой на местное агентство по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что в результате землетрясения пострадали 1243 человека.
Более три тысячи спасателей продолжают разбирать завалы в поискать людей.
Как сообщалось, землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером в пятницу, 24 января, в районе города Сивридже (провинция Элязыг) и зацепило соседние регионы на востоке Турции. После землетрясения было зарегистрировано 118 афтершоков магнитудой от 2,7 до 5,4. Толчки почувствовали также в соседних Сирии и Грузии.
Напомним, не так давно в Украине произошло землетрясение – подземные толчки зафиксировали подо Львовом. Во Львовской облгосадминистрации рассказали, что из населенных пунктов о землетрясении никакой информации не было. Это и неудивительно, ведь по шкале интенсивности MSK-64 – подземные толчки были неощутимы – от 0 до 2 баллов.
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