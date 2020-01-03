Герой Ирана в черном списке ООН: что известно о генерале Сулеймани, убитом силами США

Смерть иранского генерала уже взвинтила цены на нефть и может ударить по экономике Украины

Касем Сулеймани. Фото: пресс-служба верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Реклама

История со штурмом здания посольства посольства Соединенных Штатов Америки в столице Ирака Багдаде, которое произошло в Новогоднюю ночь, с 31 декабря по 1 января, получило неожиданное продолжение.

Напомним, что участники протестной акции требовали закрытия дипломатической миссии в Ираке и вывода из страны американских войск. В ответ на штурм американские силы нанесли авиаудар по нескольким целям вблизи багдадского аэропорта. В результате был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции "Эль-Кудс" генерал Касем Сулеймани.

Почему его смерть всколыхнула не только Ближний Восток, но и весь мир, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Кто такой генерал Сулеймани и как он был убит

63-летний генерал-лейтенант оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвовал в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против ИГИЛ в 2014—2015 гг.

Он родился в семье бедного иранского крестьянина и начинал разнорабочим на стройке, но благодаря врожденному уму быстро сумел дослужиться до помощника инженера.

Поддержал идеи исламской революции 1979 года и с первых ее дней записался в Корпус стражей исламской революции, который впоследствии превратился в элитное подразделение, подчиняющееся лично верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи. Забегая вперед, отметим, что в 2007 году, когда тогдашний руководитель Корпуса Яхья Рахим Сафави покинул свой пост, именно Сулеймани прочили в его преемники.

Прославился во время Ирано-иракской войны 1980 года, которую встретил лейтенантом. Благодаря смелым разведывательным операциям в тылу врага быстро поднялся в чинах и к 30 годам получил в командование пехотную дивизию. В девяностые успешно боролся с наркотрафиком на юго-востоке Ирана.

В Иране Сулеймани считается национальным героем, о котором снимают фильмы и слагают песни – он был одной из самых влиятельных фигур на Ближнем Востоке, в то время как на Западе его имя включено в "черный список" ООН из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, подозреваемых в причастности к разработке ядерной и ракетной программ Ирана.

3 января 2020 года Касем Сулейман погиб в результате авиаудара ВВС США по Международному аэропорту Багдада. Автомобиль Сулеймани был уничтожен ракетами, запущенными с беспилотника. Вместе с генералом погиб также и заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис и еще четыре человека. Смерть Сулеймани подтвердили источники в Корпусе – якобы генерала опознали по кольцу на руке

"По указанию президента, американские военные приняли решительные действия для защиты американского персонала за рубежом, убив Касема Сулеймани. Этот удар был направлен на сдерживание будущих планов нападения Ирана", – заявили в Пентагоне.

Как на смерть Сулеймани отреагировали в мире

Ликвидация американскими военно-воздушными силами генерала вызвала широкий резонанс в мире. В первую очередь – в самом Иране. Так, духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Ирана Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

"Убийство Сулеймани удваивает решимость Ирана противостоять США и защищать исламские ценности. Иран и другие страны региона отомстят Америке", — цитирует его агентство Fars.

В самих США такой шаг также восприняли неоднозначно. Политиков разделила их партийная принадлежность: демократы осудили Белый дом, тогда как республиканцы – поддержали.

В частности, бывший вице-президент и участник новой президентской гонки Джозеф Байден заявил, что "ни один американец не станет оплакивать смерть Касема Сулеймани", потому что тот "поддерживал террор и сеял хаос". В то же время, он признал, что это может привести к эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

"Президент Трамп сунул шашку динамита в бочку с порохом и должен объяснить американскому народу стратегию и план, призванные уберечь наших военнослужащих и сотрудников посольства, наших людей и наши интересы", — отметил демократ.

Аналогичную позицию заняла и другой участник предвыборной гонки Элизабет Уоррен, а также ряд высокопоставленных демократов в Конгрессе. В свою очередь, республиканцы заняли провластную позицию. Например, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что жители Ирака радуются убийству Сулеймани, написав в Twitter:

"Иракцы — иракцы! — танцуют на улицах в поддержку свободы. Они благодарны, что генерала Сулеймани больше нет!"

А сенатор Линдси Грэм аргументировал это причастностью Ирана к акциям протеста перед посольством США в Багдаде.

Отреагировали на произошедшее и в других странах. В частности, в России, которая систематически поддерживает Иран, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил мнение, что ликвидация Хасеми приведет к столкновениям американских войск с шиитскими боевиками в Ираке, и назвал это "наихудшим сценарием развития событий".

Какие будут последствия

Израиль, который Сулеймани неоднократно грозил стереть с лица земли, уже готовится к возможному обострению. Так, премьер Биньямин Нетаньяху прервал визит в Грецию и вылетел обратно, а министр обороны Нафтали Беннет созвал экстренное совещание с военным руководством и главами спецслужб.

Кроме того, смерть Сулеймани уже сейчас привела к скачку стоимости нефти.Так, на фоне рисков начала на Ближнем Востоке новой войны с участием Ирана и стран из других регионов, в ходе торгов 3 января ресурс подорожал до максимума с сентября.

Таким образом, на лондонской бирже ICE Futures стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent составила 68,28 доллара за баррель, что на 2,03 доллара больше, чем накануне.

В то же время, на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи февральский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,77 доллара – до 62,95 за баррель.

При этом в течение сессии цена Brent поднималась до 69,16, а WTI – до 63,84 доллара за баррель.

Что касается нашей страны, то министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что ракетный удар США в Багдаде и гибель иранского генерала негативно повлияют на украинскую экономику из-за резкого повышения цен на нефть.

"Сегодня ночью США ударом с воздуха в Багдаде убили важного иранского генерала. Азиатские рынки ценных бумаг отреагировали падением, а цены на нефть выросли на 2-4%", – написал он в Facebook.

В комментариях министра задали вопрос, каким образом это может отразиться на национальной экономике, на что Милованов ответил: "В целом, еще не понятно. Рост цен на нефть негативно влияет на экономику Украины".

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин тоже говорил о возможном негативном влиянии на Украину из-за событий на Ближнем Востоке. По его словам, события в Багдаде, в частности, убийство Сулеймани, еще больше изменят фокус внимания на Ближний Восток и Африку, динамику цен на нефть и сделают Россию еще более влиятельным игроком на Ближнем Востоке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама